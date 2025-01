2025-01-17, 14:23 Wiktor Sobociński / Redakcja

Przyczyny wypadku w Zawdzie nie są jeszcze znane./ Fot. Ilustracyjne / Archwium

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Zawda w powiecie grudziądzkim. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane.

Utrudnienia mogą potrwać do godziny 15. Policja kieruje ruchem w obu kierunkach.









