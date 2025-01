Osiedle Tarpno w Grudziądzu wreszcie nie będzie zalewane. Powstanie tam zbiornik retencyjny

2025-01-14, 20:35 Marcin Doliński/Redakcja

Na osiedlu Tarpno w Grudziądzu wkrótce powstanie nowa sieć kanalizacji wraz ze zbiornikiem retencyjnym/fot: Marcin Doliński

Woda już nie będzie zalewać domów na osiedlu Tarpno w Grudziądzu. Już niedługo powstanie tam kanalizacja deszczowa wraz z dużym zbiornikiem retencyjnym. Zainaugurowano projekt Feniks, który koordynują grudziądzkie wodociągi.

– Zostanie zrealizowany projekt sieci kanałów, umożliwiających odpływ wód deszczowych i roztopowych. To około czterech kilometrów sieci kanalizacji deszczowej i zamknięty zbiornik retencyjny o pojemności 940 metrów sześciennych – zaznaczył Tomasz Pasikowski, prezes spółki Wodociągi i Oczyszczalnia.



– To jest inwestycja bardzo wyczekiwana przez mieszkańców tego osiedla. Oni od kilkudziesięciu lat zabiegali o to, aby to osiedle domów jednorodzinnych uzyskało odwodnienie deszczowe. Wiele domów i garaży jest zalewanych. To jest problem od wielu lat i bardzo się cieszę, że w końcu będzie rozwiązany. To też jest pierwszy etap przebudowy dróg osiedlowych – dodał Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.



Pierwszy etap będzie kosztował ponad 10 milionów złotych, a prace na kilku ulicach mają się zakończyć w 2026 roku.