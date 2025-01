Kiedy będzie można pojechać obwodnicą Tucholi? Inwestycja opóźniona [Rozmowa Dnia]

2025-01-14, 09:05 Maciej Wilkowski/Redakcja

Redaktor Maciej Wilkowski i posłanka Agnieszka Kłopotek/fot. Krystian Makowski

Rok – o tyle ma być opóźniona budowa obwodnicy Tucholi. Okazało się, że jej planowany przebieg koliduje z gazociągiem na trasie Dworzysko – Chojnice. Jak dotąd nie udało się rozwiązać tego problemu, co wpływa na opóźnienia w realizacji tej inwestycji. – Będę interweniowała w tej sprawie – mówiła w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK posłanka PSL–Trzeciej Drogi Agnieszka Kłopotek.

– Będę składała interpelację do ministra właściwego – Ministra Aktywów Państwowych w sprawie Polskiej Spółki Gazowej, będę prosiła o wyjaśnienia, na jakim etapie są ich uzgodnienia, dlaczego to tak długo trwa, kiedy można się spodziewać konkretnych rozwiązań – zapowiada posłanka.



Według pierwotnych ustaleń, droga miała zostać ukończona w 2027 roku. Wiadomo już, że tak się nie stanie. – Został podpisany aneks, założono, że realizacja zadania zakończy się do 2028, więc inwestycja jest przeciągnięta o rok, mam nadzieję, że może nie na wiosnę tego roku, ale na przykład latem ta łopata zostanie wbita – wskazuje Agnieszka Kłopotek.



Obwodnica Tucholi ma mieć około 10 kilometrów, a szacowany koszt jej budowy to 126 mln złotych.



Całej rozmowy można wysłuchać poniżej.