Wykolejenie tramwaju przy dworcu PKS w Bydgoszczy. Trzy osoby zostały ranne [aktualizacja]

Od ucha do ucha do 15:00

Na szóstym kilometrze drogi S10 w Toruniu doszło do kolizji: ciężarówka uderzyła w pojazd stojący na pasie awaryjnym, a następnie wpadła do rowu. Czytaj dalej »

Aktualizacja: Krótko po godz. 14:00 przywrócono ruch na ul. Jagiellońskiej. Prace na miejscu zdarzenia trwały blisko siedem godzin. Tramwaj jadący w kierunku Łęgnowa uderzył w sygnalizację świetlną na wysokości dworca PKS, zerwał trakcję. - Po przybyciu na miejsce potwierdziliśmy, że faktycznie wykoleił się tramwaj nr 6. Trzy osoby trafiły do bydgoskich szpitali, były przytomne. Z naszej strony działania skupiają się na pomocy przy kolejeniu wagonu tramwaju, żeby jak najszybciej udrożnić ruch tramwajowy - mówi rzecznik bydgoskich strażaków, st. kpt. Karol Smarz. - Jako wstępną przyczynę zdarzenia podaje się awarię podwozia tramwaju. Wystający element podwozia lub napędu uderzył w studzienkę, co doprowadziło do wykolejenia - piszą strażacy z Bydgoszcz998. Ruch tramwajowy był wstrzymany w obu kierunkach, tramwaje 3, 4, 5, 6, 8 i 10 kursowały tzw. górnym tarasem. Na wyłączonym z ruchu odcinku wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Na miejscu działało pięć zastępów strażaków i policja.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.