Pożar w Neupacku dogaszony, śledztwo rozpoczęte. „Plac został przekazany biegłym"

Zawiadomienie do prokuratury i propozycja, by nadać Jerzemu Owsiakowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta - tak inowrocławscy radni Koalicji Obywatelskiej zareagowali… Czytaj dalej »

Strażacy dogasili pogorzelisko po ponad 150 godzinach pracy. Obecnie plac został przekazany biegłym. - Ślady ujawnione na miejscu oględzin nie wskazują na udział osób postronnych, jako sprawców tego zdarzenia. W toku oględzin biegły wskazał fragmenty urządzeń wyposażenia hali, która uległa spaleniu, celem zabezpieczenia do dalszych badań, pod kątem możliwości powstania źródeł ognia - mówi zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe Marcin Stachowiak. - Trwają czynności związane z przesłuchaniami osób postronnych, jak i pracowników zakładu. Pozyskiwana jest również dokumentacja z akcji gaśniczej, prowadzonej przez zespoły straży pożarnej. Zabezpieczono też zapis z kamer przemysłowych. Szczegółowa przyczyna pożaru będzie znana po wydaniu opinii przez biegłego. Nie wiadomo jednak, kiedy to się stanie. Jak wskazywało kierownictwo firmy - prawdopodobną przyczyną pojawienia się ognia była awaria systemu grzewczego.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.