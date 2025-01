To było święto kreatywności! Studenci tworzyli aplikacje pod okiem specjalistów

2025-01-09, 14:41 Tatiana Adonis/Redakcja

Zaprezentowało się 13 zespołów/fot. Tatiana Adonis

Pokazali efekty swojej rocznej pracy - na bydgoskim UKW zaprezentowano prace studentów informatyki, którzy tworzyli aplikacje w ramach przedmiotu „Zespołowy projekt informatyczny”.

Współpracowali przy tym z firmami tworzącymi Bydgoski Klaster Informatyczny. Dla studentów to okazja do poznania tajników programowania, dla firm - możliwość znalezienia przyszłych współpracowników.



Studenci na przygotowanie aplikacji mieli rok. Zrealizowali wiele różnorodnych pomysłów. Powstały aplikacje do nauki języka migowego, pielęgnacji roślin czy zarządzania domowym budżetem. - Razem z zespołem zrealizowaliśmy aplikację „Paragony”. Aplikacja jest przeznaczona dla rodzin, umożliwia skanowanie paragonów, digitalizację danych - mówi jeden z studentów. - Pomaga w zarządzaniu budżetem, jeśli chcemy przeanalizować, na co wydajemy pieniądze, w jakim sklepie wydajemy więcej - dodaje inny młody programista.



- Projekty są niesamowite, to jest święto kreatywności - podkreśla Jakub Tomczewski, prezes Bydgoskiego Klastra Informatycznego. - Dzięki temu możemy zobaczyć, co drzemie w głowach przyszłych twórców naszej rzeczywistości.



Zaprezentowało się 13 zespołów. - To wydarzenie odbywa się dziewiąty raz. Obserwujemy, że te osoby są wchłaniane przez firmy, które realizują projekt, ale to jest też okazja do zaprezentowania siebie - mówi Marcin Kempiński, koordynator „Zespołowego projektu informatycznego”.