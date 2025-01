Ciężarówka uderzyła w drzewo na „dziesiątce” w Makowiskach. Kierowca został ranny

2025-01-09, 10:07 Redakcja

Kierowca trafił do szpitala/fot. OSP Solec Kujawski, Facebook

Do wypadku z udziałem ciężarówki doszło na drodze krajowej nr 10 w Makowiskach pod Bydgoszczą. Kierowca trafił do szpitala.

Ciężarówka uderzyła w drzewo. Był zakleszczony w kabinie. - By uwolnić osobę poszkodowaną, konieczne było użycie między innymi specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Po kilkudziesięciu minutach ciężkich zmagań, przytomny kierowca został wydobyty z wraku i przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który przetransportował go do jednego z najbliższych szpitali - przekazują straży z OSP w Solcu Kujawskim.



Według wstępnych ustaleń, do wypadku doprowadził wystrzał opony.



aktualizacja: Początkowo droga była zablokowana, następnie ruch odbywał się wahadłowo. Utrudnienia zakończyły się przed godz. 11:00.