Okazja do wymiany doświadczeń. Burmistrzowie z regionu spotkali się w Rypinie

– Żeby cokolwiek zmieniać, trzeba mieć informacje. Konwent jest przestrzenią wymiany tych informacji. Lubię dyskutować, ale z pokorą przyjmuję wszystkie uwagi samorządowców – mówi wojewoda Michał Sztybel. – Wszyscy pędzimy, mamy wiele spraw, jest mało okazji do spotkania. Dziś oprócz spotkań roboczych możemy porozmawiać w kuluarach. Każde miasto ma swoje praktyki, doświadczenia i często te spotkania są naprawdę bardzo cenne i cieszę się, że mogę gościć koleżanki, kolegów burmistrzów z całego regionu – podkreśla Paweł Grzybowski, burmistrz Rypina. – Podczas tego typu spotkań, zapraszając gości, jak pana wojewodę, pana marszałka, przedstawicieli różnego rodzaju instytucji, rozmawiamy o nurtujących nas problemach, przekazujemy to, zdarza, że nasze głosy mają swoją skuteczność, osoby odpowiedzialne w poszczególnych instytucjach rządowych czy samorządowych, biorą je pod uwagę – mówi Sławomir Napierała, przewodniczący konwentu. Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego został powołany w 2007 roku. Ma reprezentować interesy mniejszych miast regionu na forum wojewódzkim i krajowym. Więcej w relacji poniżej.

