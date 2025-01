Kto nam podrzucił dzika z ASF? Śledztwo umorzone, ale policja dalej to bada

- To ewenement na skalę ogólnopolską - tak archeolog Olaf Popkiewicz mówi o odkryciu we Wdeckim Parku Krajobrazowym. Podczas badań archeologicznych natrafiono… Czytaj dalej »

Czasu jest niewiele, bo tylko do końca lutego, a roboty mnóstwo. Miasto Bydgoszcz zleci sprzątanie ok. 600 skrzynek lęgowych dla ptaków oraz 70 skrzynek dla… Czytaj dalej »

Do zderzenia czterech samochodów osobowych doszło w środę rano na drodze krajowej nr 91 w Łysomicach. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Czytaj dalej »

Nasz region był wolny od afrykańskiego pomoru świń, ale do czasu. W sierpniu ubiegłego roku powiatowy lekarz weterynarii z Brodnicy zawiadomił organa ścigania, że w okolicach miejscowości Szabda znaleziono martwego dzika, zarażonego tą groźną chorobą. Prokuratura wszczęła śledztwo, wyszło wówczas, że dzik mógł zostać przywieziony z innego województwa. Po kilku miesiącach działań, brodnicka prokuratura oddała postępowanie policji. - Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone, wobec niewykrycia sprawcy - wyjaśnia prokurator Alina Szram. - Policja będzie nadal prowadziła czynności, ale w ramach własnych działań operacyjnych. Faktem jest, że taki martwy dzik został ujawniony i że rodzaj zakażenia wskazywał, że truchło mogło być podrzucone. I tu pojawia się wątek wciąż nieudowodniony - nieuczciwej konkurencji. Na terenie Brodnicy działa bowiem firma, która zajmuje się handlem dziczyzną. Czy było to celowe działanie w celu sparaliżowania jej - to będą ustalać teraz policjanci z Brodnicy. Prokuratura jest gotowa wznowić postępowanie - jeśli policja wpadnie na jakiś nowy trop.

