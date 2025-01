Do posprzątania jest ponad 600 „mieszkań". Lokatorów co roku trzeba w tym wyręczać

2025-01-07, 21:01 Redakcja

Pleszka zimuje w Afryce/fot. Pixabay

Czasu jest niewiele, bo tylko do końca lutego, a roboty mnóstwo. Miasto Bydgoszcz zleci sprzątanie ok. 600 skrzynek lęgowych dla ptaków oraz 70 skrzynek dla nietoperzy.

Jak przypomina bydgoski ratusz, w przeciwieństwie do naturalnych dziupli, zgromadzony w budce lęgowej materiał (pióra, liście, sierść, ziemia) nie jest w stanie sam się rozłożyć i co roku wymaga uprzątnięcia. Nieposprzątana budka zawiera doskonałe podłoże do rozwoju pasożytów, które mogą szkodzić pisklętom oraz dorosłym ptakom.

Poza tym coraz grubsza warstwa gniazd, sprawi, że wewnątrz będzie ciasno, ale i niebezpiecznie, kiedy jaja lub pisklęta znajdą się zbyt blisko otworu wlotowego.



Dlatego miasto szuka wykonawcy, który oczyści ok. 600 skrzynek lęgowych dla ptaków oraz 70 skrzynek dla nietoperzy. Skrzynki zlokalizowane są w parkach, lasach komunalnych i innych terenach zieleni miejskiej. Zgodnie z obowiązującym prawem budki lęgowe można czyścić w okresie od 16 października do końca lutego następnego roku. Dlaczego? W zimie skrzynki lęgowe są często wykorzystywane przez ptaki jako schronienie, zwłaszcza w czasie mrozów i opadów śniegu. Przed wiosną warto więc ponownie oczyścić je z odchodów i przyniesionych traw, mchów czy piór (ptaki w ten sposób docieplają zimowe lokum).



Czyszczenie budki lęgowej polega na usunięciu z niej starych gniazd i innych materiałów znoszonych przez ptaki. Dodatkowo, w trakcie czyszczenia skrzynki należy zwrócić uwagę na jej stan techniczny i w razie potrzeby naprawić uszkodzenie lub wymienić skrzynkę na nową. Po wszystkim domek wieszamy w tym samym miejscu.

Podczas planowania rozkładu budek dla ptaków w swoim ogrodzie warto zwrócić uwagę na upodobania poszczególnych gatunków oraz na odpowiednie parametry i zabezpieczenie przed drapieżnikami.



