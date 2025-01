Nowe przepisy dotyczące renty wdowiej. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać świadczenie?

2025-01-07, 09:51 Wiktor Sobociński/Redakcja

W 2025 roku obowiązują nowe przepisy renty wdowiej/fot. Pixabay

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy dotyczące renty wdowiej. Dzięki świadczeniu można pobierać całą rentę po zmarłym małżonku oraz 15 procent własnej emerytury (lub odwrotnie). Choć pieniądze będą wypłacane od 1 lipca, wnioski można składać już teraz w punktach obsługi klienta zakładów emerytalno-rentowych MSWiA oraz m.in. przez system e-doręczeń.

– Wnioskodawca musi: osiągnąć powszechny wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Należy posiadać prawo do dwóch świadczeń, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku, pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka, nie być obecnie w związku małżeńskim oraz nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55. roku życia przez kobiety i 60. roku życia przez mężczyzn – wymieniała Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.



W naszym województwie zakład emerytalno-rentowy znajduje się w Bydgoszczy przy ulicy Powstańców Wlkp. 7.