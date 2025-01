Kłaniali się Dzieciątku w miastach i miasteczkach! Orszaki Trzech Króli w regionie [relacje, zdjęcia]

2025-01-06, 15:52 Marcin Glapiak/Tatiana Adonis/Marcin Doliński/PAP/Redakcja

Orszak Trzech Króli w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis

Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, ale także mniejsze miejscowości, jak Pakość czy Bysławek (powiat tucholski) – ulicami miast i miasteczek województwa kujawsko-pomorskiego przeszły Orszaki Trzech Króli.

Kilkuset wiernych wzięło udział w barwnym Orszaku Trzech Króli w Pakości. Uroczystość została zorganizowana w tym mieście po raz drugi. - Jesteśmy tutaj pierwszy raz, jest to na pewno niecodzienny widok, który przyciąga wielu ludzi – w zeszłym roku było podobno aż pół tysiąca osób – mówi jeden z uczestników. Wydarzenie zorganizowali franciszkanie z parafii pod wezwaniem św. Bonawentury. - To święto mówi nam, że Chrystus się objawił całemu światu, że jest Synem Bożym, że przychodzi, by nas zbawić, dać nam świętość, że jest z nami cały czas obecny – podkreśla o. Arkadiusz Czaja.



W Bydgoszczy orszak przeszedł z Bazyliki pw. św. Wincentego à Paulo na Stary Rynek, gdzie królowie pokłonili się Dzieciątku. Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia brzmiało „Kłaniajcie się, królowie!”. Organizatorzy przygotowali dla uczestników orszaku symboliczne papierowe korony. Atrakcją dla dzieci była także zwierzęta: konie, kozy, osiołki i wielbłąd Gacek z Lubelszczyzny, dla którego był to prawdopodobnie ostatni bydgoski orszak.



W Grudziądzu korowód wyruszył z placu przed Centrum Kultury Teatr, a na trasie odgrywano ewangeliczne scenki. Na Rynku uczestnicy oddali pokłon Świętej Rodzinie. Orszak Trzech Króli zakończy się mszą świętą o godzinie 18.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Ojca Pio w Tarpnie.



W Toruniu obchody rozpoczęły się od mszy świętej w katedrze św. Janów o godzinie 11.30. Godzinę później sprzed pomnika Mikołaja Kopernika wyruszył barwny pochód ulicą Szeroką w stronę Rynku Nowomiejskiego. W grodzie Kopernika od kilku lat nie ma Orszaku Trzech Króli bez ogromnych hiszpańskich figur trzech mędrców. Te olbrzymie postacie, a także figury zwierząt przez centrum miasta na specjalnych platformach prowadziły dziesiątki wolontariuszy. W pochodzie wzięli udział także artyści z Fundacji Sztukmistrze oraz orkiestry dęte z Chełmna i Złejwsi Wielkiej. Niecodzienną atrakcją był również mobilny carillon „Gdańsk” z Muzeum Gdańska.



