„SOR to pewnego rodzaju drzwi do szpitala”. Trwa generalny remont w Świeciu [zdjęcia]

2025-01-03, 21:02 Marcin Doliński/Redakcja

Remont SOR-u w szpitalu w Świeciu potrwa do końca roku/fot. Marcin Doliński

Będzie nowocześniej, bezpieczniej i bardziej komfortowo – mowa o oddziale ratunkowym, przebudowywanym w Nowym Szpitalu w Świeciu. Remont SOR-u będzie kosztował 12 milionów złotych.

Prace nie oznaczają jednak zamknięcia oddziału – ten funkcjonuje dalej. Zyska też nowoczesny sprzęt. – Będzie możliwość zakupu wysoko specjalistycznego sprzętu medycznego, diagnostycznego, takiego jak aparat USG, aparat rentgenowski, aparaty do znieczulenia, respiratory – wylicza Tomasz Ławrynowicz, członek zarządu spółki Nowy Szpital spółka z o.o.



– Chcemy, żeby ta przestrzeń była dostosowana do pobytu pacjentów i żeby personel, nasza kadra medyczna, miała odpowiednie warunki pracy. Są to pewnego rodzaju „drzwi” do szpitala – tutaj pacjent widzi nas po raz pierwszy – mówi Karolina Welka, prezes zarządu spółki Nowy Szpital. – Apel do wszystkich o dalszą wyrozumiałość, bo robimy to nie dla siebie, tylko żeby pacjent, który do nas trafi z oczekiwaniem pomocy, rzeczywiście tę pomoc uzyskał – podkreśla.



Remont potrwa do końca roku.



Więcej w relacji poniżej.