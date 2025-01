Marszałek o intensywnej terapii dla dzieci w Toruniu: Cieszę się, że szpital znalazł możliwości

O wznowieniu działalności oddziału mówił w czwartek w „Rozmowie Dnia” wojewoda Michał Sztybel, który na początku grudnia na wniosek szpitala podpisał zgodę na zawieszenie oddziału na trzy miesiące. Do rozmów włączył się marszałek Piotr Całbecki. Szpital zmienił zdanie, udźwignie prowadzenie oddziału. – Cieszę się, że szpital znalazł możliwości organizacyjne wewnątrz swoich struktur anestezjologicznych, tak, aby utworzyć pododdział, który jest właściwie oddziałem i zabezpiecza w pełnym zakresie potrzeby pediatryczne, jeśli chodzi o anestezjologię. Okazało się, że nie trzeba czekać na dokończenie remontu – mówił marszałek Piotr Całbecki. – Udało się porozumieć z lekarzami – bo z tego, co wiemy również tu był duży problem, aby zmotywować się wzajemnie, udało się to zrobić – dodał. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu miał być zawieszony ze względu na wysokie koszty utrzymywania i jego małe obłożenie.

