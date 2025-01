Koniec z bezpłatnym przejazdem nad morze. Autostrada A1 znowu jest płatna

2025-01-01, 21:00 Marcin Doliński/Redakcja

Wraz z początkiem 2025 roku wracają opłaty za przejazd autostradą A1/fot: archiwum

Wracają opłaty za przejazd autostradą A1. Zapłacą kierowcy aut osobowych. Cena się nie zmieniła.

– Wznowiony zostanie pobór opłat dla pojazdów kategorii 1 i 1a, korzystających z autostrady A1. Stawki za przejazd dla pojazdów wszystkich kategorii pozostają takie same, jak przed wprowadzeniem zwolnienia w 2023 roku – informowała Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company. - Jak zachować się na bramkach? W przypadku opłaty manualnej, podjeżdżając do bramek wjazdowych, należy pobrać bilet. Natomiast przy wyjeździe z autostrady, należy uregulować opłatę za przejazd na bramce z obsługą. Jeśli chodzi o użytkowników zarejestrowanych w systemie Amber Go, to korzystają oni z bramek bez zmian. Nie muszą pobierać biletu na wyjeździe na autostradę, ani zatrzymywać się na bramkach podczas zjazdu z autostrady. Opłaty w ich przypadku zostają pobrane automatycznie.



Przypomnijmy, że kierowcy byli zwolnieni z opłat od września 2023 roku.