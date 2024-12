Naukowcy z UKW pomogą medalistce paraolimpiady w Paryżu. Dostanie rakietę „szytą" na miarę

Dorota Bucław, by grać, musi mieć rakietkę przywiązaną do dłoni. To bardzo często powoduje dyskomfort, gdy rakieta wbija się w dłoń. Zawodniczka obecnie testuje prototyp nowego uchwytu.



Finalny model rakiety Bucław otrzyma po Nowym Roku. Uchwyt ma zwiększyć komfort zawodniczki podczas walki o najważniejsze medale. W 2025 roku będą to mistrzostwa Europy, później świata.





– Uchwyt do rakietki do tenisa stołowego ma ułatwić pani Dorocie zdobywanie kolejnych punktów, kolejnych medali, rozwój w karierze sportowej. Uchwyt został wyprofilowany pod anatomiczne kształty dłoni pani Doroty. To jest dedykowane dla niej, to jest geometria jej dłoni – wyjaśniał mgr inż. Adam Prentki, prezes spółki z o.o. Alpha Ponte na antenie TVP3 Bydgoszcz.





– Medycyna spersonalizowana. Gdybyśmy mówili o egzoszkielecie kości biodrowej, czy stawu skokowego, czy biodrowego czy stawu barkowego, to można na podstawie tomografii, na podstawie rezonansu wytworzyć taki element, który będzie dokładnie pasował do tych oczekiwań – zaznacza prof. dr hab. inż. Marek Macko, Prorektor ds. Organizacji, Współpracy i Rozwoju UKW w Bydgoszczy.

Dorota Anna Bucław (ur. 16 października 1977 w Solcu Kujawskim) – polska tenisistka stołowa, brązowa medalistka igrzysk paralimpijskich (2024), mistrzyni świata (2022) i Europy (2019, 2023) w paratenisie stołowym.