Od stycznia trzy nowe karetki w regionie. Jedna na trasie z dużą liczbą wypadków

Fajerwerki plus brak wyobraźni to fatalne połączenie podczas nocy sylwestrowej. Służby przypominają, jak bezpiecznie obchodzić się z wyrobami pirotech…

- Od stycznia dodatkowe karetki będą w Bydgoszczy, Toruniu i Złotnikach Kujawskich w powiecie inowrocławskim. W Bydgoszczy będzie stacjonowała na Leśnym, w Toruniu – na Skarpie - mówił. – Wystąpiliśmy do ministerstwa ze szczegółową analizą, która obejmowała średnią liczbę wyjazdów, czas wyjazdów, liczbę mieszkańców, ale również zajętość karetki. Wzmacniamy system, w przyszłym roku oczywiście będziemy występowali po kolejne karetki – ogłosił dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Sławomir Szymański. – Z trzech, które w przyszłym roku dostaniemy, bardzo ważna jest ta w Złotnikach Kujawskich, ponieważ to droga krajowa, gdzie odnotowujemy dużo wypadków, dużo kolizji, dużo wypadków śmiertelnych. Między Bydgoszczą a Inowrocławiem zyskamy karetkę pośrodku, która na pewno znacznie szybciej dojedzie, tym bardziej, że gros tych zdarzeń to okolice Brzozy, tych terenów – także będziemy mieli karetkę, która szybciej będzie zadysponowana i udzieli pomocy – dodał. W województwie kujawsko-pomorskim jest teraz 95 zespołów karetek. Dyspozytorzy w zeszłym roku wysyłali karetki 340 tysiące razy. Jeden dyspozytor przyjmuje średnio 83 zgłoszenia dziennie.

