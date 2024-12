Uczyli, jak posługiwać się bronią palną. „Wystrzałowe zakończenie roku” we Włocławku

Tylko do końca tego roku Jerzy Gębara będzie pełnomocnikiem marszałka województwa do spraw budowy jachtu. Czytaj dalej »

Imprezę „Wystrzałowe zakończenie roku” na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego zorganizowała włocławskie Stowarzyszenie Proobronne Jednostka Strzelecka numer 4051 „Strzelec”. - Można nauczyć się strzelać, można doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Jest broń bojowa, mamy zarówno karabinki bocznego zapłonu, centralnego zapłonu, tzw. kałachy, karabinki znane z różnych filmów czy też pistolety wykorzystywane przez służby mundurowe na całym świecie – tłumaczy Krzysztof Wójcik. Zainteresowanie włocławian było ogromne. W kolejce do stanowisk strzeleckich trzeba było odstać kilkadziesiąt minut. A wśród chętnych – sporo pań. – Uwielbiam strzelać, mój narzeczony jest wojskowym i trochę tą pasją do strzelania mnie zaraził – opowiada uczestniczka wydarzenia. – Strzelałam z pistoletu i strzelby. Odrzut był mocny – opowiada. Broni do wyboru było bardzo dużo, ale największym zainteresowaniem włocławian cieszyły się konstrukcje krajowe - karabinek szturmowy „Grot” i pistolet „VIS 100”, produkowane przez Fabrykę Broni w Radomiu, używane aktualnie przez Wojsko Polskie.

