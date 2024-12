Rzucił się z kastetem na przechodnia i zabrał mu telefon. Wcześniej okradł stację paliw

2024-12-27, 20:14 Redakcja

18-latek pobił z użyciem kastetu innego mężczyznę, a potem ukradł mu telefon komórkowy/fot. Archiwum

Kara do 20 lat więzienia grozi mężczyźnie, podejrzanemu o rozbój i kradzież w Inowrocławiu.

Mężczyzna miał zaczepiać we wtorek wieczorem klientów stacji paliw przy ulicy Poznańskiej w Inowrocławiu. - Było zgłoszenie. Funkcjonariusze pojechali na miejsce, ustalili rysopis, a potem zauważyli podejrzanego mężczyznę – relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. - Na widok radiowozu mężczyzna zaczął uciekać, wyrzucając batony, puszkę napoju, kastet i telefon komórkowy. Mundurowi dogonili go, obezwładnili i zatrzymali.



Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary więzienia. 18-letni mieszkaniec województwa wielopolskiego był nietrzeźwy. Batony i napój ukradł na stacji. - Gdy policjanci gromadzili dowody w sprawie tego wykroczenia, do inowrocławskiej komendy zgłosił się mężczyzna, który powiadomił o rozboju. Opis przebiegu przestępstwa i sprawcy pozwolił na potwierdzenie, że w rękach policjantów już jest opisywany napastnik – informuje policjantka.



18-latek pobił z użyciem kastetu innego mężczyznę, a potem ukradł mu telefon komórkowy. Policja postawiła mu kolejny zarzut - rozboju z niebezpiecznym narzędziem. Sąd zdecydował o areszcie na trzy miesiące. Mężczyzna szybko nie wyjdzie na wolność, bo obecnie też odsiaduje zaległy wyrok roku więzienia. Za rozbój z kastetem grozi mu teraz kara do 20 lat za kratami.