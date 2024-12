Grudziądz „spadł na cztery łapy"? Miasto przeznaczy ponad 100 tysięcy na opiekę nad kotami

Nowy sprzęt do odbierania odpadów trafił do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu. To trzy śmieciarki bezpylne i jeden pojazd dostawczy. Koszt… Czytaj dalej »

Tylko do końca tego roku Jerzy Gębara będzie pełnomocnikiem marszałka województwa do spraw budowy jachtu. Czytaj dalej »

– 100 tysięcy złotych na sterylizację wolno żyjących to bardzo duża kwota. Do tego jeszcze przewidziane jest 20 tysięcy na budki dla wolno żyjących kotów – mówiła Beata Gurbin, wolontariuszka. - Chciałam bardzo podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy zajmują się zwierzętami. Mamy obiecane od pana prezydenta, że faktycznie mamy zagwarantowane 100 tysięcy, ale jeżeli będzie taka możliwość, to dostaniemy dodatkowe pieniądze. Szykuje się bardzo dobry rok, który będzie stał pod znakiem kota wolno żyjącego Grudziądzki program pomocy kotom nosi nazwę „4 łapy Grudziądza”.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.