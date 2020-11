Inowrocławski tramwaj odzyskał swój blask!

Tramwajowy wagon, który od dekady stoi na ul. Św. Ducha w bliskim sąsiedztwie inowrocławskiego rynku znów wygląda jak nowy. W założeniu ma on stanowić atrakcję turystyczną i przypominać, że od 1912 do 1962 roku w Inowrocławiu działała linia tramwajowa.

Wygląd wagonika w ostatnim czasie zamiast przyciągać wzrok mógł jednak odstraszać. Ponad miesiąc temu w interpelacji do władz miasta zwrócił na to uwagę inowrocławski radny Marcin Wroński. Podkreślał w niej zły stan zabytkowego wozu, widoczne ślady korozji, zniszczone folie z postaciami czy wypłowiały od słońca kolor farby.W odpowiedzi jaką radny otrzymał pod koniec października wynikało, że miasto widzi co prawda potrzebę odnowienia tramwaju, ale z uwagi na rządowe decyzje i zmniejszone wpływy do budżetu, a w konsekwencji oszczędności, zmuszone jest odłożyć w czasie zaplanowane zadania inwestycyjno-remontowe bez wsparcia i dofinansowania z zewnątrz, w tym remont wspomnianego tramwaju.Odnowienie wagonika miało nastąpić w miarę możliwości budżetowych. Tymczasem... inowrocławski tramwaj już został pomalowany i znów cieszy oczy.