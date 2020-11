Pali się składowisko opon w Raciniewie koło Unisławia. W akcji bierze kilkanaście zastępów straży pożarnej.

– To składowisko opon w pobliżu Unisławia i Raciniewa. Pali się tak 200-300 metrów kwadratowych. Na miejscu jest 17 zastępów straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych – mówi Tomasz Guzek, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie.– Można podejrzewać, że składowisko zostało podpalone, bo od jakiegoś czasu toczyło się postępowanie w sprawie nałożenia kar na właściciela, który działał niezgodnie z prawem. Przed chwilą dzwonił do mnie wiceminister środowiska, Jacek Ozdoba, który zapewnił mnie, że w poniedziałek będzie wnioskował do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, żeby osobiście nadzorował dochodzenie nad przyczynami tego pożaru – powiedział wójt gminy Jakub Danielewicz.Akcja gaśnicza może potrwać do wczesnych godzin rannych.