Dziesięć pracowni zawodowych zyska dedykowany dzieciom i młodzieży z dysfunkcją słuchu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy. Wkrótce ruszy etap wyposażania sal w nowoczesny sprzęt. Zajęcia w nowym budynku rozpoczną się wiosną 2021 roku.

We wtorek z udziałem wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego, odbył się techniczny odbiór inwestycji.- Jakość edukacji w coraz większym stopniu zależy dziś od nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a w procesie nauki zawodu - od specjalistycznego wyposażenia warsztatów. W takich placówkach jak specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, dla wychowanków z wieloma dysfunkcjami, właśnie to specjalistyczne wyposażenie ma kluczowe znaczenie. Dlatego mimo sytuacji zagrożenia epidemiologicznego nasze inwestycje w tych ośrodkach, zarówno w Toruniu, jak i w Bydgoszczy, nie zwalniają - powiedział wicemarszałek Ostrowski.W nowym dwukondygnacyjnym budynku, z użytkowym poddaszem, powstanie dziesięć nowoczesnych pracowni: po dwa warsztaty elektrotechniczne, gastronomiczne i dentystyczne i po jednym kosmetycznym, fryzjerskim, ogrodniczym i florystycznym. Prace budowlane przeprowadziła wyłoniona w przetargu bydgoska firma Baupol. Wkrótce rozpocznie się etap wyposażania sal w specjalistyczny sprzęt oraz meble. Zajęcia edukacyjne w nowym budynku ruszą wiosną przyszłego roku.W pracowniach będą kształcić się przyszli technicy elektronicy, informatycy, floryści, technicy żywienia i usług gastronomicznych, kucharze i cukiernicy. Dodatkowo od września 2021 roku uruchomione zostaną nowe kierunki: fryzjer, technik usług kosmetycznych, technik ogrodnik. W Bydgoszczy młodzież z dysfunkcją słuchu po raz pierwszy w kraju będzie miała możliwość kształcenia się także na kierunku technik dentystyczny.Wartość inwestycji to ponad 11 milionów złotych, z czego 7 milionów złotych stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a pozostałe 4 miliony złotych to środki z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy to jedna z trzech instytucji edukacji prowadzonych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego dedykowanych uczniom ze specjalnymi potrzebami.