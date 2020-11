Posłowie z regionu kandydatami do Rady Mediów Narodowych

Dwaj kujawsko-pomorscy posłowie - Paweł Olszewski (Koalicja Obywatelska) i Robert Kwiatkowski (Lewica) - są kandydatami, spośród których prezydent wybierze członka Rady Mediów Narodowych na miejsce Grzegorza Podżornego.

Miejsce w 5-osobowej Radzie Mediów Narodowych zostało zwolnione w sierpniu po rezygnacji Grzegorza Podżornego, który został zgłoszony w 2016 r. przez ówczesny klub Kukiz'15 i został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę.Wygaśnięcie członkostwa Podżornego nastąpiło dopiero po nowelizacji ustawy o Radzie Mediów Narodowych, którą w październiku podpisał prezydent. Nowe przepisy wprowadzają procedurę powoływania przez prezydenta członka Rady w przypadku wygaśnięcia członkostwa przed upływem kadencji.Ponadto wprowadzony został przepis, który precyzuje, że jeżeli jest jedno wolne miejsce w RMN przeznaczone dla osób powoływanych przez prezydenta, to prawo zgłoszenia po jednym kandydacie na to miejsce będzie przysługiwało kolejno dwóm najliczniejszym klubom opozycyjnym, czyli w obecnej kadencji Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.KO zgłosiła posła Pawła Olszewskiego. Poseł pytany, po co jego klubowi drugi przedstawiciel w RMN obok Juliusza Brauna, podkreślił, że to „prezydent zwrócił się do klubu o wytypowanie kandydata”. - Kandydat został zgłoszony zgodnie z terminem, czyli ja, a decyzję podejmie pan prezydent Andrzej Duda - zaznaczył Olszewski.Na uwagę, że PO i KO wielokrotnie kwestionowały sens istnienia RMN, Olszewski przyznał, że nadal uważa, iż jest to instytucja niepotrzebna. - Jest bypassem dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i jest ciałem stricte politycznym. Jest jednak konieczne, by od wnętrza opozycja miała możliwość monitorowania decyzji personalnych, które są przez radę podejmowane i tego, co tak naprawdę tam się dzieje - wyjaśnił.Olszewski jest posłem nieprzerwanie od 2005 roku, w 2015 był wiceministrem infrastruktury, obecnie jest zastępcą sekretarza generalnego PO i szefem Platformy Obywatelskiej w Bydgoszczy.Z kolei Lewica postawiła na byłego prezesa TVP (w latach 1998-2004), byłego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (1996-98), a obecnie posła Roberta Kwiatkowskiego. Przed laty jego nazwisko było kojarzone z tzw. aferą Rywina.Kwiatkowski potwierdził swój akces. - Kandydatura została zgłoszona przez klub w tym tygodniu. Platforma zgłosiła swojego kandydata. Czekamy na rozstrzygnięcie pana prezydenta - powiedział i dodał, że póki co nie chce rozwijać tematu.Obecnie w skład istniejącej od 2016 roku Rady Mediów Narodowych wchodzą: Krzysztof Czabański, Joanna Lichocka, Elżbieta Kruk (wszyscy zgłoszeni przez Prawo i Sprawiedliwość) oraz Juliusz Braun (zgłoszony przez Platformę Obywatelską).Rada Mediów Narodowych, której pracami kieruje Czabański, jest organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej.Trzej członkowie rady wybierani są przez Sejm, a dwaj powoływani przez prezydenta, spośród kandydatów wskazanych przez największe kluby opozycyjne.