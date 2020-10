Do tragedii doszło rok temu na poddaszu kamienicy przy ul. Orłowskiej w Inowrocławiu/fot. Archiwum

Zapadł wyrok w sprawie tragedii w kamienicy w Inowrocławiu. Eugeniusz S. został uznany winnym nieumyślnego spowodowania pożaru, w którym zginęła 31-letnia kobieta i jej trzy córeczki w wieku 3 miesięcy oraz 4 i 5 lat.

Do tragedii doszło rok temu na poddaszu kamienicy przy ul. Orłowskiej w Inowrocławiu. O nieumyślne spowodowanie pożaru oskarżony został Eugeniusz S. Bydgoski sąd skazał mężczyznę na 4,5 roku więzienia.- Sąd uznał Eugeniusza S. za winnego nieumyślnego sprowadzenia pożaru. Oskarżony -będąc pod wpływem alkoholu - nie zachował ostrożności i podczas przygotowywania posiłku, zostawił włącząną kuchenkę bez dozoru – mówi sędzia Krzysztof Dadełło, rzecznik ds. karnych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. - Doszło do zapalenia się garnka i powstania pożaru, do rozprzestrzenienia się tlenku węgla poza kuchnię i poza mieszkanie. Jego czyn spowodował nieumyślnie śmierć czworga osób.Dodatkowo mężczyzna będzie musiał zapłacić zadośćuczynienie na rzecz czterech pokrzywdzonych. Wobec dwóch z nich - w wysokości po 20 tys. zł, wobec kolejnych dwóch – po 50 tys. zł. Wyrok nie jest prawomocny. W związku z wymierzoną karą sąd zdecydował się także przedłużyć tymczasowy areszt wobec Eugeniusza S.