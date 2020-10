Są wyniki sekcji zwłok ucznia Zespołu Szkół Specjalnych nr 30 w Bydgoszczy, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem. - Jej wyniki nie przeczą danym z dokumentacji medycznej, potrzebne będą jednak dodatkowe badania - wyjaśnia Dariusz Bebyn, szef prokuratury rejonowej Bydgoszcz-Północ.

- Z dokumentacji medycznej wynika, że rozpoznano u tego pacjenta wirus SarsCov2, natomiast to, co mogę powiedzieć po sekcji zwłok: jej wyniki nie przeczą danym wynikającym z dokumentacji medycznej. To jest istotne. Makroskopowo nie stwierdzono zapalenia płuc. Pobrano materiał do badań mikroskopowych, mikrobiologicznych, wirusologicznych, a w rezerwie jest także materiał do ewentualnych badań toksykologicznych. Być może dopiero szczegółowe badania dadzą nam odpowiedź na pytanie: jaki był mechanizm tego zgon - mówi Dariusz Bebyn, szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ.Śledczy muszą zatem poczekać na ostateczne wyniki pracy biegłych. Do tego czasu będą m.in. przesłuchiwać świadków, w tym personel medyczny.20-latek zmarł w minioną niedzielę. Rodzina chłopaka kwestionuje prawidłowość jego leczenia, dlatego złożyła zawiadomienie do prokuratury. Ta zadecydowała o wszczęciu śledztwa w tej sprawie.