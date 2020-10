Strzelcy wyborowi WOT doskonalili swoje umiejętności

Strzelcy wyborowi są „oczami i uszami” zespołu oraz mistrzami maskowania i kamuflażu. Fot. Pixabay.com

Dwunastu strzelców wyborowych, pełniących funkcje instruktorów w brygadach Wojsk Obrony Terytorialnej, przeszło kurs doskonalący w Centrum Szkolenia WOT w Toruniu. Ćwiczyli m.in. prowadzenie ognia precyzyjnego i dynamicznego - poinformowała rzeczniczka ośrodka Sumita Mira Morzyńska.

W trwającym od poniedziałku do piątku szkoleniu wzięli udział wyselekcjonowani strzelcy wyborowi, którzy pełnią funkcję instruktorów w brygadach Wojsk Obrony Terytorialnej. To druga edycja kursu, który został zorganizowany w odpowiedzi na potrzeby instruktorów strzelców wyborowych, miał on na celu rozwijanie i doskonalenie ich umiejętności.



- Strzelcy wyborowi są „oczami i uszami” zespołu oraz mistrzami maskowania i kamuflażu, prowadzą działania rozpoznawcze, a jeśli potrzeba, to potrafią ogniem precyzyjnym wyeliminować z walki ważne cele przeciwnika - pokreśliła rzeczniczka Centrum Szkolenia WOT.



Główny nacisk szkolenia położony był na przećwiczenie prowadzenia ognia precyzyjnego i dynamicznego na różne odległości.



Instruktorzy mieli okazję do odświeżenia informacji dotyczących użycia sprzętu wojskowego wykorzystywanego przez strzelców wyborowych, ćwiczyli zakładanie i organizację posterunku obserwacyjnego oraz prowadzili marsz na orientację na 15-kilometrowej trasie. Podczas marszu wykonywali zadania niezbędne w pełnionych przez nich funkcji. Przeszli też szkolenie z samopomocy medycznej w warunkach taktycznych.



- Doskonalenie umiejętności instruktorów jest niezwykle ważne, gdyż muszą oni przekazać wiedzę co szóstemu żołnierzowi Obrony Terytorialnej. W sekcji lekkiej piechoty, tzw. „wspaniałej dwunastce” są dwa kluczowe stanowiska: starszy strzelec wyborowy i strzelec wyborowy. Prowadzą działania rozpoznawcze, pełnią rolę nawigatorów i odpowiadają za ubezpieczenie zespołu - zaznaczyła Morzyńska.



Nabyte w czasie szkolenia umiejętności instruktorów, oprócz podwyższenia ich kompetencji, służyć będą ujednoliceniu szkoleń prowadzonych w brygadach.



Centrum Szkolenia WOT w Toruniu jest wiodącą instytucją szkoleniową w Wojskach Obrony Terytorialnej, której głównym celem jest przygotowanie żołnierzy do realizacji zadań na stanowiskach specjalistycznych i dowódczych. (PAP)