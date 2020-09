Kilka minut po godzinie 22.00 na drodze krajowej numer 25 w miejscowości Tryszczyn doszło do groźnego wypadku. Według wstępnych ustaleń samochód marki Toyota próbował ominąć zwierzynę leśną i zatrzymał się w poprzek drogi.

Kierujący Fiatem Ducato jadąc do Bydgoszczy zauważył na środku drogi granatowy pojazd. Mężczyzna podjął próbę hamowania, lecz było już za późno. W wyniku zderzenia oba pojazdy zatrzymały się na poboczu drogi. Chwilę po zdarzeniu w przeciwnych kierunkach poruszały się dwa ambulanse transportowe. Ratownicy z firmy Agamed z Bydgoszczy oraz Terapeutica z Tucholi przystąpili do sprawdzenia stanu poszkodowanych.Na miejsce skierowano zastępy z JRG 3 Bydgoszcz oraz OSP Wtelno. Ponadto z Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy skierowano dwa zespoły ratownictwa medycznego P3 i P15. Kierowca białego pojazdu po przebadaniu nie wymagał hospitalizacji.Drugi z poszkodowanych został przetransportowany przez ratowników do szpitala na szczegółowe badania. Na szczęście nie odniósł on poważnych obrażeń. W samochodzie marki Toyota uszkodzony został zbiornik z paliwem. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia przy pomocy piany gaśniczej. Utrudnienia na drodze trwały do godziny 1 w nocy.