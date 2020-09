Rondo turbinowe między Bydgoszczą i Białymi Błotami jest gotowe i można tam jeździć. Choć prace budowlane są już zakończone, to inwestycja czeka jeszcze na odbiory i rozliczenie finansowe, dlatego oficjalne otwarcie zaplanowano na drugą połowę września.

- Udostępnienie ronda bardzo ułatwi życie użytkownikom - mówi Radiu PiK Michał Sitarek z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.- To bardzo nowoczesne rozwiązanie, które gwarantuje i większą płynność ruchu, i większe bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników. Pamiętajmy, że przy rondzie powstały nowe chodniki, drogi rowerowe, oświetlone przejścia. Co ważne, łatwiej włączać się do ruchu z dróg podporządkowanych. Wcześniej manewr skrętu w lewo, szczególnie dla mieszkańców Trzcińca i Miedzynia, był wyjątkowo niebezpieczny, wymagał w zasadzie uprzejmości ze strony kierowców jadących drogą wojewódzką o bardzo dużym natężeniu ruchu.Koszt budowy ronda to ponad 18 milionów złotych, z czego prawie 14 milionów wyłożył Urząd Marszałkowski, resztę - gmina Białe Błota. Przebudowa ronda z przyległymi jezdniami trwała 14 miesięcy.