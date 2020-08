Konsultacje z prawnikami, psychoterapeutami oraz zarządcami nieruchomości, a wszystko to bezpłatnie.

Toruńska Fundacja Studio M6 prowadzi projekt ABC Lokatora dla osób z problemami mieszkaniowymi. Ze wsparcia może skorzystać 30 chętnych.– Chcę pomóc ludziom, którzy tej pomocy po prostu potrzebują. To niekoniecznie jest brak mieszkania, to czasami jest zadłużenie, trudna sytuacja z właścicielem lokalu przypadku najmu, jakaś sytuacja spadkowa, bądź inny problem prawny. Nieraz rodziny nie potrafią same rozwiązać problemu i potrzebują wsparcia – powiedziała Małgorzata Janas, prezes Fundacji Studio M6.Szczegóły można znaleźć na facebookowym profilu Fundacji Studio M6.