W Bydgoszczy uczczono pamięć Wincentego Witosa

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Wincentego Witosa. Fot. Jolanta Fischer

Przedstawiciele władz Bydgoszczy i działacze Solidarności Rolników Indywidualnych upamiętnili Wincentego Witosa. Pod pomnikiem działacza ruchu ludowego i 3-krotnego premiera Polski, w tym w czasie wojny polsko-bolszewickiej, złożono kwiaty.

- Jest to dla nas niezwykle ważny rok, rok historyczny. Chcemy oddać hołd wszystkim, którzy zaangażowali się w odzyskanie wolności przez nasz kraj. Miasto Bydgoszczy w sposób szczególny dba o wychowywanie młodzieży w duchu patriotycznym, dlatego staramy się prowadzić taką edukację. I to dzisiejsze wydarzenie wpisuje się w szereg różnych wydarzeń mających na celu przybliżenie młodym ludziom tego, co działo się kiedyś - powiedziała zastępca prezydenta miasta, Iwona Waszkiewicz.



Jak podkreślili działacze Solidarności, postać Wincentego Witosa jest szczególnie ważna dla współczesności, która coraz częściej lekceważy prawo własności i niszczy autorytety.