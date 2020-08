Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew apeluje do prezydenta Bydgoszczy o wprowadzenie standardów dotyczących ochrony drzew podczas inwestycji. Działacze organizacji zbierają podpisy pod petycją w tej sprawie.

- Barbarzyńskie traktowanie drzew podczas remontów i prac budowlanych bardzo im szkodzi - podkreśla Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia MODrzew.Bardzo często pod koronami drzew znajdują się zapasy różnego rodzaju materiałów budowlanych, przy drzewach manewrują maszyny budowlane. To wszystko prowadzi do zagęszczenia gleby w otoczeniu drzew i źle wpływa na ich system korzeniowy, w następstwie czego drzewa chorują albo obumierają.Według działaczy stowarzyszenia w Bydgoszczy drzewa podczas remontów nie są wystarczająco zabezpieczane i chcą wprowadzenia instrukcji ochrony drzew podczas prac budowlanych. Podobne pojawiły się między innymi we Wrocławiu i w Tychach.- Jest to zestaw kilku obrazków z krótkimi opisami, na których można zobaczyć jak prawidłowo zabezpieczyć drzewo. Jeżeli tego typu proste instrukcje zostałyby wdrożone jako prawo lokalne, pomogłoby to na pewno chronić drzewa w Bydgoszczy - podkreśla Marzena Błaszczyk.Petycję można podpisać do końca sierpnia w wersji papierowej, jak i online pod adresem:https://www.petycjeonline.com/petycja_o_wprowadzenie_standardow_opieki_nad_drzewami_w_trakcie_inwestycji?fbclid=IwAR3guVgID-pMlw-ddADSQuemdgv5JNQIptwXsl2zvIJGvHi0Ekkm-lXy0QI