Tablicę upamiętniającą mieszkańców w setną rocznicę powrotu Fordonu do Macierzy odsłonięto w czwartek 30 lipca na tamtejszym Rynku.

Jej fundatorem jest bydgoski poseł PiS Piotr Król.– Brakowało w Fordonie takiego miejsca, które upamiętniałoby powrót do Macierzy. Trzeba pamiętać, że 100 lat temu Fordon był samodzielnym miastem. Są przekazy historyczne mówiące o tym, że ludzie wtedy spontanicznie wyszli na ulice, że na rynku przeszedł korowód, że ludzie siedzieli i świętowali. Pomyśleliśmy o tym wspólnie z przyjaciółmi z starego Fordonu, że warto by to stulecie uczcić – powiedział Piotr Król.Tablica znajduje się na ścianie kamienicy przy ulicy Rynek 1.