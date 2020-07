Prawie 175 uczniów z 94 szkół w województwie kujawsko-pomorskim pisze we wtorek egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

To dodatkowy termin, dla tych, którzy nie mogli przystąpić do testu w czerwcu. Jak informuje Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, na razie wszystko odbywa się zgodnie z planem.W sumie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadzi w regionie 445 egzaminów. W środę młodzież zmierzy się z matematyką, a w czwartek - z językiem obcym. Na wyniki będzie trzeba poczekać do sierpnia.