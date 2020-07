Fot. Tomasz Gronet Fot. Tomasz Gronet Fot. Tomasz Gronet

Rowerzyści z Inowrocławia wyruszyli w rajd do Zakopanego. W ten sposób chcą uczcić 160. rocznicę rodzin Jana Kasprowicza. Do pokonania mają 560 kilometrów.

Na pomysł wyprawy wpadł Grzegorz Kaczmarek z Klubu Turystyki Rowerowej „Kujawiak”, gdy dowiedział się, ze rok 2020 będzie w powiecie inowrocławskim Rokiem Jana Kasprowicza.



- Pomysł narodził się w Nowy Rok, gdy się o tym dowiedziałem. Sprawdziłem, że są tylko dwa muzea Jana Kasprowicza i postanowiłem zrobić trasę od jednego do drugiego - powiedział Grzegorz Kaczmarek.



- Wyruszamy z miejsca urodzin Kasprowicza, czyli Inowrocławia. Oficjalny start przy muzeum, ale nieoficjalny w Szymborzu - przy domu, w którym się. Będziemy jechać przez 6 dni. Mamy zamiar dotrzeć do Zakopanego, na Harendę, gdzie zmarł - dodaje Dariusz Dekański.



- Zaplanowałam niespodziankę - jeszcze nie wszyscy wiedzą - żeby czytać codziennie jakiś jeden wiersz Jana Kasprowicza. Zaczniemy od kujawskich „Sonetów z chałupy” - po fragmencie, żeby sobie pomedytować i przypomnieć, jaką drogę pokonał i żeby nam to też pomagało - powiedziała Lidia Kaczmarek.



Wiemy doskonale jakim piewcą Kujaw był Jan Kasprowicz. To jest piękne by na sportowo, turystycznie świętować wieszcza - podkreśliła Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławski.



W Zakopanem inowrocławskich rowerzystów przywitają burmistrz miasta i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza.



Zakopane to drugie po Inowrocławiu najważniejsze miasto w życiu młodopolskiego poety.