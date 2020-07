Ryanair wznowił loty na pięciu trasach do - i z Bydgoszczy. Pierwszy samolot przewoźnika wylądował na bydgoskim lotnisku 1 lipca przed godziną 10.00. Pasażerowie i szczęśliwi, i nieco zirytowani...

- Przyjechałem po raz pierwszy po długiej przerwie, i generalnie, w pierwszym momencie w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, i praktyczny do tej pory nie wiem o co chodzi. Żadnych oznakowań, żadnej informacji. Parkingowi nic nie wiedzą, w informacji nic nie wiedzą. Na razie jest tu wolna amerykanka.- Musiałam kluczyć. Nie za bardzo jest to rozwiązane, nie ma porządnie oznaczonego wjazdu - mówili naszemu reporterowi pasażerowie.Daniel Mackiewicz, rzecznik prasowy Portu Lotniczego w Bydgoszczy wyjaśnia, że prace budowlane dobiegają końca.- Mam nadzieję, że to jest kwestia dni, kiedy już cała infrastruktura będzie gotowa wraz z oznakowaniem. Oczywiście, pomagamy też wszystkim pasażerom, wszystkim kierowcom przemieszczać się tak, żeby ruch w miarę możliwości był jak najpłynniejszy.Dodaje, że port wrócił do życia po ponad 100 dniach samotności i smutku.- Cieszymy się ogromnie, że w końcu możemy powitać pasażerów naszym lotnisku. Dzisiaj, czyli pierwszego lipca mieliśmy pierwszy rejs z Londynu - Stansted z kompletem pasażerów na pokładzie, co nas bardzo cieszy. Widać, że zapotrzebowanie na loty z Bydgoszczy, i do Bydgoszczy jest bardzo duże. Już 4 lipca pojawi się samolot Polskich Linii Lotniczych LOT, który będzie latał w okresie wakacyjnym do Zadaru - Chorwacja: bardzo fajny kierunek. Kolejny kierunek odlotu, również wakacyjny, to Zakynthos. Loty będą odbywać się w każdy czwartek - mówił Daniel Mackiewicz.Wszystkie szczegóły dotyczące rozkładu oraz częstotliwości można znaleźć na www.ryanair.com.