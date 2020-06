W przypadku Bydgoszczy cena mogłaby spaść z 22 do ok. 17 zł/fot. Archiwum

Bydgoszcz wychodzi z pomysłem obniżenia cen za wywóz śmieci. Miasto proponuje zmianę jednego przepisu ustawy, który wpłynąłby na obniżkę opłat w wielu miastach w Polsce.

W przypadku Bydgoszczy cena mogłaby spaść z 22 do ok. 17 zł. Projekt ustawy prezydent miasta Rafał Bruski skierował do premiera Mateusza Morawieckiego - informuje ratusz.Urząd Miasta przypomina, że rok temu uchwalono nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej efektem był znaczny wzrost cen za wywóz śmieci w całym kraju. Zdaniem prezydenta Bruskiego problem leży w ustaleniu na zbyt niskim poziomie maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Poprawka zaproponowana przez miasto przewiduje dwukrotne zwiększenie maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych. O ich ostatecznej wysokości mogłyby decydować rady gmin.Miasto przypomina, że w czasie prac nad ustawą przedstawiciele samorządów wielokrotnie zwracali uwagę, że nowe regulacje przeniosą na mieszkańców większość kosztów związanych z odpadami, jednak poprawki składane m.in. przez Unię Metropolii Polskich zostały odrzucone przez Sejm. Miasto dwukrotnie prosiło o zmianę jednego przepisu. Minister Klimatu Michał Kurtyka poinformował, że sprawa zostanie przeanalizowana, ale do dziś nic się nie zmieniło.