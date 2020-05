Sanepid prowadzi już kontrolę w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu -dowiedziało się Polskie Radio PiK. Jej przeprowadzenie - po wykryciu 51 przypadków koronawirusa w placówce - zleciła prokuratura.

W kwietniu toruński sanepid - w odpowiedzi na zlecenie prokuratury -odmówił przeprowadzenia kontroli w szpitalu informując, że - w związku z epidemią - nie dysponuje logistycznymi możliwościami jej realizacji. Teraz przystąpił do działania.Jak przekazała Polskiemu Radiu Pik rzecznik WSSE w Bydgoszczy, sprawdzane są obowiązujące w szpitalu procedury: zabezpieczenie pracowników i pacjentów w środki ochrony, tryb i sposób zarządzenia ewakuacji pacjentów, zasady postępowania w Izbie Przyjęć oraz to, czy w momencie stwierdzenia koronawirusa na oddziale hematologii przyjmowani byli na oddział nowi chorzy. Tak twierdzą rodziny pacjentów, które zawiadomiły prokuraturę o możliwych nieprawidłowościach w szpitalu.Śledczy otrzymali sześć takich zgłoszeń, siódme na postawie którego prowadzą śledztwo pochodzi od lekarza, według którego w placówce nie przestrzegane były normy sanitarne. Prokuratura sprawdza czy w szpitalu nie narażono tym samym zdrowia i życia pacjentów. Lecznica od początku twierdzi ze postępowała zgodnie z procedurami i nie ma sobie nic do zarzucenia.