Czy śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu zostanie przeniesione do Gdańska ? Chce tego część rodzin - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Lecznica była jednym z największych ognisk koronawirusa w regionie. - Postępowanie dotyczy błędu medycznego, którego bezpośrednim skutkiem jest śmierć człowieka. Dodatkowym uzasadnieniem wniosku jest zakres zawiadomienia, w szczególności waga popełnionych czynów zabronionych, konieczna wiedza z zakresu procedur medycznych oraz potencjalna ilość osób pokrzywdzonych na skutek zarażenia koronawirusem -wyjaśnia toruński adwokat Jan Olszak, pełnomocnik rodzin. - Sprawa ma charakter wielowątkowy, badane będą nie tylko kwestie związane z błędem medycznym, ale również zaniedbania organizacyjne po stronie zarządu szpitala. Prokuratura Regionalna w Gdańsku dysponuje oddzielnym działem do spraw błędów medycznych i to był główny argument, który spowodował, że taki wniosek przez osoby pokrzywdzone został złożony - dodaje.W poniedziałek informowaliśmy o szóstym zawiadomieniu do prokuratury w sprawie możliwych nieprawidłowości w Szpitalu Miejskim. W toruńskiej lecznicy i przyszpitalnej stacji dializ potwierdzono w sumie 51 przypadków zakażeń koronawirusem, kilkanaście osób zmarło.