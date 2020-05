Po siedmiu latach starań skrzyżowanie obwodnicy Mogilna z drogą gminną, na którym dochodziło do wielu wypadków, zastąpiło rondo.

Oficjalne otwarcie ronda na skrzyżowaniu ulicy Niezłomnych z obwodnicą Mogilna odbyło się w środę w południe. - To tak zaczarowane miejsce, że niezależnie od oznakowania czy sygnalizacji, dochodziło tutaj do wypadków śmiertelnych - mówi starosta mogileński Bartosz Nowacki. - Zeszły rok był szczególny, bo aż trzy osoby zginęły na tym skrzyżowaniu – dwoje młodych ludzi na motocyklach i jedna starsza osoba. Czas był najwyższy, by podjąć rękawicę i zwiększyć bezpieczeństwo na drogach powiatu mogileńskiego - dodaje.Inwestycję wartą milion 100 tysięcy złotych sfinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetów gminnego i powiatowego. Samorządowcy liczą, że obwodnica zostanie dokończona do końca kadencji w 2023 roku.