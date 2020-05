Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji i wiceprezes partii Korwin, który był gościem dzisiejszej rozmowy dnia Polskiego Radia PiK, uważa, że na dłuższą metę bój o Polskę rozegra się między Konfederacją a Lewicą.

- Zarówno my, jak i Lewica, jesteśmy partiami młodego pokolenia. Mamy bardzo wysokie poparcie wśród 20 - 30 latków, często wyższe, niż u głównych partii systemowych, w związku z czym mamy przekonanie, że w przyszłości największa walka czeka nas nie z PiS - em, czy z Platformą, bo to są partie, których elektorat ma wyższą średnią wieku, a działacze, politycy są znacznie starsi od nas. Prawdziwy bój o Polskę czeka nas z Lewicą. Jeśli po kilku miesiącach dogoniliśmy ją w sondażach, to jest to dla nas wielki sukces - mówił w Rozmowie Dnia Sławomir Mentzen.