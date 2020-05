To do nas zależy, czy po majowym weekendzie w lasach pojawi się więcej śmieci i pożarów. Od nas też zależy, jaki leśny dukt wybierzemy na wiosenny spacer. Lasy Państwowe mają dla miłośników przyrody pewną topograficzną podpowiedź.

- Najlepiej skorzystać z Banku Danych o Lasach - podpowiada Honorata Galczewska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. - Polecam stronę banku, gdzie znaleźć można rzetelne informacje o zakątkach leśnych i o atrakcjach, które ukryte są między drzewami. Pamiętajmy, że samochód zostawiamy na parkingu. Po drogach leśnych nie wolno jeździć autami. I prosimy, żeby zabrać ze sobą wszystko to, co do lasu przynieśliśmy. Zmierzam do tematu śmieci. W ubiegłym roku wywieźliśmy z lasu aż 9 tys. metrów sześciennych odpadów. Zmieściłyby się w 120 wagonach kolejowych. Potworna ilość.Kolejny problem - rosnąca liczba pożarów.- Mamy coraz więcej pożarów. Podejrzewamy, że ktoś nam las podpala, dlatego prosimy państwa o zwrócenie uwagi na nietypowe zachowania innych. I pamiętajmy, że w odległości do stu metrów od lasu, nie wolno używać otwartego ognia - mówi Honorata Galczewska.