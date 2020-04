- Koalicja Polska tworzona przez PSL i Kukiz'15 nie będzie bojkotować wyborów, jeśli odbędą się w maju - powiedział Polskiemu Radiu PiK poseł Paweł Szramka. Gość Rozmowy Dnia zadeklarował, że weźmie udział w wyborach, chociaż - jego zdaniem- powinny zostać przesunięte na późniejszy termin.

Posłuchaj Rozmowy Dnia z posłem Pawłem Szramką

- Nawoływanie do bojkotu nie jest dobrą opcją. Myślę, że Donald Tusk przede wszystkim robi to dlatego, że widzi, że kandydatka jego obozu politycznego traci szansę na tę drugą turę i dlatego chcą za wszelką cenę te wybory zbojkotować. Bojkot jest złym rozwiązaniem, lepiej skupmy się, żeby te wybory przeprowadzić w odpowiednim terminie - powiedział Paweł Szramka.- Jeśli będą wybory, to na nie pójdę, ale życzyłbym sobie - zresztą jak większość Polaków - żebyśmy odpowiedzialnie podeszli do tej decyzji i zrobili wszystko, żeby te wybory przesunąć, bo są naprawdę ważniejsze sprawy niż wybory - dodał poseł Koalicji Polskiej.