Czekasz na egzamin na prawo jazdy? Od maja znowu można je zdawać

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w regionie wznawiają egzaminy na prawo jazdy, ale nie na wszystkie kategorie od razu. Ma być to robione sukcesywnie i z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

W Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku na egzaminy będzie można zapisywać się od poniedziałku (4 maja). - Pierwszeństwo będą miały osoby, które wcześniej były zapisane, dokonały opłat, ale z powodu epidemii nie mogły przystąpić do egzaminu - informują w ośrodkach.Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy informuje, że zapisy prowadzone są wyłącznie drogą telefoniczną lub online w systemie infoCar. Od 11 maja rozpoczynają się tu egzaminy teoretyczne na wszystkie kategorie prawa jazdy oraz egzaminy praktyczne na kat. C, CE, D, T, BE, od 18 maja br. - praktyczne na kat. A , a 25 maja - praktyczne na kat. B.- Zarówno zdający, jak i egzaminatorzy będą musieli być wyposażeni w maseczki i rękawiczki. Przed wejściem do samochodu i po każdym egzaminie będzie dezynfekcja. Na egzaminie praktycznym będzie frekwencja o połowę mniejsza, niż dotąd - zapowiada szef bydgoskiego WORD-u.Więcej w materiale dźwiękowym Agnieszki Marszał.