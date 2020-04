Bezpieczeństwo: gdzie teraz musisz używać rękawic nitrylowych?

Epidemia koronawirusa objęła swoim zasięgiem cały świat i nie ominęła również Polski. Od kilku tygodni trwa walka z rozprzestrzenianiem się wirusa, aby zmniejszyć zachorowalność na COVID-19. Rząd wprowadził liczne obostrzenia w celu opanowania sytuacji. Zalicza się do nich obowiązek noszenia środków ochrony osobistej, takich jak rękawiczki jednorazowe i maseczki. Kiedy należy stosować ochronę dłoni?

Jakie rękawiczki wybrać?

Rękawiczki nitrylowe - gdzie je kupić?

Rękawiczki jednorazowe – obowiązkowe w sklepach

Rękawiczki jednorazowe nitrylowe – ochrona w kontakcie z chorym

Pakiet ochrony antywirusowej

Rękawiczki nitrylowe – cena