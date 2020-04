Kiedyś popełnili ciężkie zbrodnie, teraz pomagają medykom. Więźniowie z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu produkują przyłbice. Wszystko w ramach akcji „Rycerze Życia”.

- Osądzeni mężczyźni oraz kobiety wykonują przyłbice ochronne, które również zostaną przekazane do medyków. Wykonujemy je z materiałów, które otrzymaliśmy od ruchu społecznego „Rycerze w akcji”. Przyłbice są wykonywane ze zwykłych folii do bindowania dziennie wykonujemy ich około 150, do dziś 500 sztuk - powiedziała porucznik Elżbieta Kamińska, rzecznik prasowy ZK nr 1 w GrudziądzuTa akcja to element resocjalizacji osób przebywających z zakładzie karnym.