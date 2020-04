- Kup specjalny voucher i wykorzystaj go, gdy już otwarte będą atrakcje Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku - zachęca Park.

- Pomożesz w bieżącym utrzymaniu ogrodu zoologicznego!

Tu kupisz bilet do ZOO i do Parku Rozrywki Zaginiony Świat

- Regularnie otrzymujemy pytania, jak dajemy sobie radę, gdy zoo jest zamknięte. Są to miłe wiadomości, bo dobrze wiedzieć, że park ma tylu przyjaciół. Zwierzęta są pod bardzo dobrą opieką swoich ukochanych opiekunów i to jest najważniejsze. Jest jednak ta gorsza, finansowa, strona. Zoo od dłuższego czasu jest zamknięte i nie wiadomo, jak długo potrwa ten stan. Dlatego wszystkim chętnym dajemy możliwość wsparcia ogrodu - czytamy na internetowej stronie bydgoskiego zoo.Jak można pomóc zwierzakom? Wystarczy kupić specjalnie przygotowane vouchery, tańsze od regularnie dotąd sprzedawanych o 30 procent. Można wykorzystać je do końca tego roku, gdy już sytuacja się unormuje i nasze ośrodki znowu będą działać. Oto dwie propozycje:1. karnet wstępu do zoo na okaziciela na sześć wejść za 53 zł - w tym przypadku należy do końca 2020 roku choć raz przyjść do zoo, by uruchomić voucher, pozostałe wejścia do wykorzystania w dowolnym terminie (cena regularna: 75 zł)2. bilet łączony za 32 zł umożliwiający:- wejście do Ogrodu Zoologicznego,- wejście do kompleksu Park Rozrywki-Zaginiony Świat i otrzymanie karnetu na 10 wybranych urządzeń (cena regularna – 45 zł).Dzięki temu, że chętni kupią bilet już dziś, park otrzyma środki będące zastrzykiem dla budżetu zamkniętego zoo w tym trudnym czasie.Ważne! Sprzedaż będzie możliwa wyłącznie przez portal tickeo.pl! Ze względów technicznych, podczas zakupu widoczny jest panel wyboru daty, jednak ostatecznie na bilecie znajduje się informacja o tym, że voucher można wykorzystać w dowolnym terminie do końca 2020 roku.