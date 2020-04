Za blisko 155 mln zł wyremontują 227 kilometrów dróg w regionie

227 kilometrów dróg gminnych i powiatowych w Kujawsko-Pomorskiem zostanie wyremontowanych dzięki rządowemu wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na drogi w regionie przeznaczonych zostanie blisko 155 mln zł. Za te pieniądze zrealizowane zostanie 150 zadań drogowych. Łącznie w całej Polsce Fundusz Dróg Samorządowych przeznacza na ten cel 3244 mln zł. - Poprzez budowę dróg tworzymy nowe miejsca pracy i lepsze warunki do rozwoju gospodarczego. W obecnej sytuacji Fundusz pomoże odbudowywać pewne części gospodarki, co pozwoli wydostać się z gospodarczych kłopotów spowodowanych koronawirusem – mówił premier Mateusz Morawiecki.- W tym trudnym czasie, to bardzo ważna informacja, bardzo odważna decyzja, długo wyczekiwana zarówno przez samorządy, jak i przez firmy drogowe, które te zadania będą realizowały – komentuje wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. - Celem działań rządu jest również to, aby gospodarka po pandemii koronawirusa wróciła do normalności. Fundusz Dróg Samorządowych jest elementem wzmacniającym to działanie.Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.