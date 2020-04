Poradnia działa od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00. Fot. Pixabay.com

Po licznych apelach mieszkańców w Grudziądzu ponownie otwarto poradnię ginekologiczno - położniczą. Pacjentki w ciąży przyjmowane są w budynku starego szpitala przy ulicy Szpitalnej.

- Zrobiliśmy wszystko, aby zabezpieczyć kobiety w ciąży i to się udało. Jak wiadomo działalność większości poradni specjalistycznych - i to nie dotyczy tylko i wyłącznie Grudziądza- została po prostu zawieszona. Te porady będą udzielane nieodpłatnie -powiedział prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.Pacjentkami opiekować będzie się wyspecjalizowana kadra grudziądzkiego szpitala dodaje Izabela Hirsz-Lewandowska, rzeczniczka lecznicy.- Świadczenia medyczne w tej poradni udzielać będą panie położne oraz lekarze ginekolodzy, którzy obecnie nie świadczą usług medycznych w oddziałach szpitalnych naszej lecznicy. Aby umówić się na wizytę do poradni należy skontaktować się telefonicznie. Numery dostępne są na stronie internetowej. Poradnia działa od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00.Dotychczasowa poradnia w nowym budynku szpitala została zamknięta. Placówka stała się jednoimiennym szpitale zakaźnym.