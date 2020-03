W przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłata dodatkowych świadczeń dla emerytur i rencistów. Tak zwaną "trzynastykę" w naszym regionie otrzyma ponad 400 tysięcy osób - mówi Krystyna Michałek rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

- Nie trzeba będzie składać dodatkowego wniosku, ZUS wypłaci ją razem ze świadczeniem za miesiąc kwiecień. Trzynasta emerytura będzie wypłacona osobom, które na dzień 31 marca miały ustalone prawo do emerytury lub renty, albo do innego opisanego w ustawie świadczenia i je pobierały. Jako pierwsze świadczenie to otrzymają osoby, których wypłata świadczenia przypada na 1, 5, 6 kwietnia. W naszym regionie jest to grupa ponad 430 tysięcy osób - wyjaśnia Krystyna Michałek.Trzynasta emerytura w tym roku wynosi 1200 złotych brutto. Z tego świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.